Vergi ödemesi için kolay sistem

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BUGÜN NELER OLDU

finansal ihtiyaçlarına uygun hizmetler geliştiren Vakıfbank, tüm vergi ödemelerinde de çözüm üretti. Ticari ve bireysel segmentteki Vakıfbank müşterileri, tüm vergi, harç, resim ve ceza ödemelerini şube, internet bankacılığı, Vakıfbank Mobil ve ATM kanallarıyla ödeyebilecek. Vakıfbank, VakıfPay ve Vakıfbank kredi kartları ile hafta sonu da dâhil olmak üzere zaman sınırlaması olmadan vergi ödemesi yapılmasına imkân tanıdı. Vakıfbank şubeleri, internet bankacılığı, Vakıfbank Mobil ve ATM'ler üzerinden ödeme yapabilen müşteriler, düzenli ödeme talimatı seçeneğiyle takip etme ya da gecikmeye düşme sorunlarını ortadan kaldırarak, MTV ödemeleri de dâhil tüm vergi ödemeleri için otomatik ödeme talimatı verebiliyor. Vakıfbank çok sayıda vergi ödemesi olan müşterileri için de özel çözümler sunuyor. Yazılım programlarını banka sistemi ile entegre eden müşteriler, ödemelerini Online Vergi Ödemeleri ürünü ile gerçekleştirebiliyor. Ayrıca çok sayıda taşıtı olan ve vergi ödeme talimatı bulunan Vakıfbank müşterileri, MTV, Gümrük Vergisi ve diğer tüm vergi ödemelerini de Vakıfbank'ın Toplu Vergi Tahsilatı ürünü ile tek tuşla toplu şekilde hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.