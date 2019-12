Yabancı kapımızda yatıyor

ahçeşehir

Türk eğitim sektörü yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. Dünyanın her tarafından yatırım fonları bankalar ve bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitim sektörü, son dönemde sektörde yaşanan dalgalanmalara rağmen yabancı yatırımcı çekmeye aday en önemli sektörlerden. Bunun için yabancıların eğitim kurumlarında ortak olmasını önleyen yasanın değişmesini bekleyen sektör temsilcileri, böyle bir durumda ülkeye gelecek yabancı yatırım tutarının kısa sürede 5 milyar dolara ulaşacağını belirtiyor. İki kolej ve üniversitesinde 180 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Bahçeşehir-Uğur Eğitim kurumları da yabancılardan teklif alan şirketlerin başında geliyor. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Sektöre girmek isteyen yabancı yatırımcının ilgisi çok yüksek. Yani tabiri caizse kapımızda yatıyorlar" dedi. Hatta bazı fonların yasağın arkasından dolanacak yöntemler bile önerdiklerini belirten Yücel, "Biz de bu söylediğiniz şey yasak diye reddediyoruz" diye konuştu.Bahçeşehir Üniversitesi'nin de yatırım atağına kalktığını vurgulayan Hüseyin Yücel, üniversitenin tıp dahil 6 fakültede hizmet verdiğini söyledi. Toplam 28 bin öğrencilerinin olduğunu, 5 bin 500 tanesinin ise 134 ülkeden gelen yabancı öğrenci olduğunu söyleyen Yücel, "3 yıldır üst üste eğitim ihracatı şampiyonluğu dalında birincilik ödülü alıyoruz. Üniversitelerde yabancı öğrenci kontenjanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla YÖK tarafından kaldırıldı. Bu eğitim ihracatının önünü açtı" dedi. Bu kararın sektör için olduğu kadar ülke için de önemli olduğunu söyleyen Hüseyin Yücel, "Bir yabancı öğrenci okuluna 10 bin dolar veriyor. 15-20 bin dolar da ülkeye bırakıyor. Yabancı öğrencilerden Türk üniversitelerine aşırı bir talep var. 5 bin öğrenci sayısı 3 yıl içinde 10 bine çıkar" diye konuştu.Koleji olarak Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer aldıklarını vurgulayan Hüseyin Yücel, "Hedefimiz 2023'de yani Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizin en büyük 100 şirketi arasında yer almak" dedi. İşini iyi ya da kötü yapan oyuncuların her sektörde olduğunu belirten Yücel, şöyle konuştu: "Özel okullar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın kuralları, kaideleri, denetimleri mevcut. Bundan dolayı, işini düzgün yapan özel okullar yeni yaptırımlarla cezalandırılmamalı. Özel eğitim kurumları için şu an en önemli şey finansal şeffaflık. Bu da halka arzla sağlanır. Özel okullara halka arz zorunluluğu getirilmesi gerekir."Yücel, mevzuat değişirse büyük oranda sermaye girişinin olacağını belirterek, "ABD, İngiltere, Çin ve Körfez bölgesinden çok ciddi talep var. Yabancı bankalar kredi vermek istiyorlar. Doğrudan gelen sermaye miktarı ise minimum 5 milyar dolara ulaşır" dedi. Bahçeşehir'in 400 milyon liralık bütçeyle yeni yatırımlar yaptığını söyleyen Yücel, "2019'da Bahçeşehir Koleji olarak 60 ilde 128 kampüste 78 bin öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti veriyoruz. Çalışan sayımız 15 bin. 2020'de 9 kampus planlıyoruz. Toplam yatırım tutarı 400 milyon lira olacak. Çoğunluğu öğretmen olmak üzere bin 500 kişiye istihdam sağlayacağız" açıklaması yaptı.