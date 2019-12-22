Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Yerli otoyu Başkan deneyecek

Yerli otoyu Başkan deneyecek

BETÜL USTA Ekonomi
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Yerli otoyu Başkan deneyecek
Türkiye'nin yerli otomobil rüyasının gerçek olmasına sayılı günler kaldı. Türkiye'nin Otomobili önümüzdeki Cuma günü Kocaeli Gebze'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle görücüye çıkacak. Hava şartlarının uygun olması durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan aracın sürücü koltuğuna oturacak ve Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. Hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara prototipin tanıtılacağı programda Türkiye'nin teknolojik dönüşümü anlatılacak. Yerli otomobilin seri üretimine önümüzdeki yıl başlanacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerli otoyu Başkan deneyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN