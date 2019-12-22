Yerli otoyu Başkan deneyecek

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BUGÜN NELER OLDU

yerli otomobil rüyasının gerçek olmasına sayılı günler kaldı. Türkiye'nin Otomobili önümüzdeki Cuma günü Kocaeli Gebze'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle görücüye çıkacak. Hava şartlarının uygun olması durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan aracın sürücü koltuğuna oturacak ve Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. Hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara prototipin tanıtılacağı programda Türkiye'nin teknolojik dönüşümü anlatılacak. Yerli otomobilin seri üretimine önümüzdeki yıl başlanacak.