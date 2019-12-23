Altın fiyatları son dakika değişimi | Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 23 Aralık

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere döviz kurları son dönemde dünya piyasasında güvenilirliğini kaybetmeye devam ediyor. Bu noktada ekonomistler ve uzmanlar, döviz kurları yerine altının bu dönemde daha güvenilir bir yatırım aracı olacağını belirtiyorlar. Hal böyleyken, yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar gün içerisinde 'altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de 23 Aralık Pazartesi 2019 gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarını sizler için haberimizin içerisinde hazırladık…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 23 ARALIK

23 Aralık altın fiyatları hakkında detaylı bilgileri almak isteyenler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde anlık gelişmeleri öğrenebilir ve piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son rakamları görebilirsiniz.