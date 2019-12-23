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ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

Teknoloji liderlerinin şirketlerinde başarıyla gerçekleştirdikleri dijitalleşme projelerinin onurlandırıldığı Ödülleri bu sene onuncu kez düzenlendi. Organizasyonda ’nin önde gelen 20 şirketinin CIO’su ödül almaya hak kazandı.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 11:10
CIO ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

Türkiye'de şirketler hızla dijital dönüşüm ile iş yapış biçimlerini değiştirmeye devam ederken, teknoloji yöneticileri bu dönüşüme liderlik ediyor. Şirketlerin teknolojiden sorumlu yöneticileri olan CIO'lar, kurumlarının teknoloji altyapılarını güçlendirip devamlılığı sağlarken aynı zamanda dijitalleşme ile daha kârlı, hızlı ve çevik bir organizasyona dönüşümü önderlik ediyor. CXO Medya tarafından organize edilen CIO Ödülleri programı, bu dönüşümü gerçekleştirmiş olan teknoloji yöneticilerini seçkin bir jüri ile tespit ederek onurlandırdı.

Bu sene onuncu kez düzenlenen CIO Ödülleri programında 20 farklı şirketin teknoloji yöneticisi ödül almaya hak kazandı. Feriye Sarayı'nda gerçekleştirilen ödül törenine Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CIO'larının yanı sıra, teknoloji şirketlerinin yöneticileri katıldı.

CIO Ödülleri etkinliğinde başarılı projeleri ile ödül almaya hak kazananlar:

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CIO ödülleri 10. kez sahiplerini buldu
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