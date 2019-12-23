Hibrit talebi 3 yıl ileride

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Türkıye'de hibrit talebi hızla artıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 2019 Kasım sonu itibarıyla hibrit otomobil satışı 10 bin 322 adet ile rekor seviyeye çıktı. 2018'in aynı döneminde bu rakam 3 bin 582 adet seviyesindeydi. Türkiye'de en çok hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Hibrite olan ilginin hızla arttığını anlatan Bozkurt, "Açıkcası 3 yıl içinde bu denli bir ilgiyle karşılaşacağımızı düşünmüştük. Ama daha erken gerçekleşti" dedi. Filoların da hibrit tercih etmeye başladığının altını çizen Bozkurt, şöyle konuştu: "Geçenlerde bir filo müşterisinin yüksek adetli isteğine cevap veremedik. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hibrite büyük talep var. Bu yüzden Adapazarı fabrikasından istediğimiz kadar ürün alaAli Haydar mıyoruz."