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alırken yurt dışına çıkanların işsizlik maaşı kesilir mi?

çalışanın kendi rızası dışında (bazı durumlarda değişkenlik gösterebilir) işten çıkarılması durumunda belirli bir süreliğine verilen ücrettir. İşsizlik maaşı almak için ise belli başlı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bunlardan en önemlileri kişinin kendi rızası dışında işten çıkarılması, bir diğeri ise çalışanın sigorta prim süresinin yeterliliğidir. Bu noktada merak edilen bir diğer husus ise ‘İşsizlik maaşı alırken yurt dışına çıkanların işsizlik maaşı kesilir mi?’ sorusu oluyor. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 23.12.2019 15:04
İşsizlik maaşı alırken yurt dışına çıkanların işsizlik maaşı kesilir mi?

İşsizlik maaşı çalışanların kendi rızası dışında işten ayrılması durumunda işten çıkarılması durumunda geçimlerini sağlayabilmesi için belirli bir süreliğine verilen ücrete denir. Bu ücreti almak için ise belli başlı şartlar yerine getirilmelidir. Bunlardan en önemlileri ise kişinin kendi rızası dışında işten çıkarılması (bazı durumlarda değişkenlik gösterir) ve sigorta prim gününün belirli şartlar dâhilinde doldurulmuş olmasıdır. Bu noktada merak edilen bir diğer konu ise işsizlik maaşı alırken yurt dışına çıkılması durumunda işsizlik maaşının kesilip kesilmeyeceği oluyor. Bu sorunun yanıtına haberimizin içerisinde yer verdik…

İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN YURT DIŞINA ÇIKANLARIN İŞSİZLİK MAAŞI KESİLİR Mİ?

Bu noktada bilinmesi gereken en önemli hususlardan birisi işsiz kalan çalışana işsiz kaldığı süre boyunca işsizlik maaşı ödemesi yapılır. İŞKUR bu süreç zarfında ise işsiz kalan kişinin özelliklerine göre ona bir iş bulur. Kişi eğer ki yurt dışına çıkarsa bu süre zarfında kendisine gelen iş tekliflerini kabul edemeyeceğinden dolayı şartları sağlayamaz.

O yüzden işsizlik maaşı alırken, yurt dışına çıkacak olan bir kişi işsizlik maaşını dondurmalıdır. Aksi durumda, işsizlik maaşı alan kişinin yurt dışına çıktığı fark edilirse hem ödemesi kesilir hem de ödenen para faiziyle geri alınır.

DÖNDÜKTEN SONRA AKTİF EDEBİLİRSİNİZ

İşsizlik maaşını yurt dışına çıkarken donduran bir kişi, tekrardan Türkiye'ye döndüğü zaman kaldığı yerden almaya devam edebilir.

Özetle anlatmak gerekirse, işsizlik maaşı alan kişi çalışmaya aktif durumda olmalıdır. İşsiz kaldığı süre boyunca yurt dışında olan bir kişi, bu şartları yurtdışında yerine getiremeyeceğinden dolayı işsizlik maaşı alamaz.

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İşsizlik maaşı alırken yurt dışına çıkanların işsizlik maaşı kesilir mi?
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