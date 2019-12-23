MTV hesaplama tablosu: Yaş aralıkları ve motor hacmine göre 2020'de hangi araç için ne kadar MTV ödemesi yapılacak?

ilyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı netleşti. Edinilen bilgiye göre, MTV fiyatları artış miktarı yüzde 12 olarak belirlendi. Durum böyle olunca da, araç sahipleri tarafından konuya yönelik araştırmalar artış gösterdi. Bunların başında ise, 'Yaş aralıkları ve motor hacmine göre 2020'de hangi araç ne kadar MTV ödemesi yapacak?' sorusu geliyor. Bilindiği gibi, yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyat tablosu ile 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 motor silindir hacmi araçların yaş aralıklarına göre kaç TL MTV ödemesi yapacağı belli oldu.

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MTV ödemeleri, 2020 yılında, ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. İşlemler, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek.

MTV 2020 FİYAT HESAPLAMA TABLOSU

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, yaş aralıkları ve motor hacmine göre yeni 2020 MTV fiyat hesaplama tablosu ve ödemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.