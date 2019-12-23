Son Dakika Haberi: 2020 Asgari ücret Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak? Başkan Erdoğan’dan asgari ücret müjdesi…

Ocak ayına girmemize artık sayılı günler kala vatandaşlar en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de asgari ücrete yapılacak zam miktarı oluyor. Türkiye'de 7 milyonun üzerinden asgari ücretli çalışanı ilgilendiren zam görüşmeleri ile ilgili ilk toplantı 2 Aralık tarihinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir komisyon ile gerçekleştirilmişti. Daha sonra ikinci ve üçüncü toplantı gerçekleştirilmiş ve üçüncü toplantıda ilk kez rakam telaffuz edilmişti. Artık yeni yılın gelmesine bir hafta kadar bir süre kala asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili detaylar vatandaşları heyecanlandırmaya başladı. Bu noktada Başkan Erdoğan milyonlarca çalışanı mutlu edecek bir açıklamada bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda İnşallah jestimizi yaparız, memnun edecek adımı atarız" dedi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili bir jest yapacağı sinyalini verdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…