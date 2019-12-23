TL mevduat 15 günde 42 milyar TL arttı

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısının ardından dengelenme sürecine giren ekonomide, finansal mimarinin yeniden şekillenmesi için atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı. Dolarizyonu azaltmak ve Türk Lirası'na geçişi özendirmek amacıyla kamu bankaları öncülüğünde geliştirilen yeni ürünler, yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatlarını tarihi zirveye taşıdı. Yurtiçi yerleşiklerin 29 Kasım'da 1 trilyon 149 milyar lira olan TL mevduat hacmi, 13 Aralık itibarıyla 1 trilyon 191 milyar liraya ulaştı. İki haftada 42 milyar lira artan TL mevduatın payı yüzde 51.49'a çıktı. Aynı dönemde yurtiçi yerleşiklerin 193.7 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü ise sadece 200 milyon dolar arttı. Döviz hesaplarının toplam mevduatlar içeresindeki payı yüzde 48.51'e indi.