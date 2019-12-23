SON DAKİKA! 2020 Trafik cezaları belli oldu! Yeni yılda trafik cezaları ne kadar? 2020 trafik cezaları ücretleri

Trafik cezaları ücretleri 2020 yılında değişikliğe uğradı. Trafik cezaları 2020 ücretleri için yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlendi. Yapılan değişikliğin ardından araç sahipleri, kırmızı ışıkta geçme cezası, seyir halinde telefon kullanma cezası, abartı egzoz cezası, hız sınırı cezası başta olmak üzere trafik kurallarının ihlali halinde uygulanan cezaların, 2020 yılında ne kadar olduğunu merak ediyor. 2020 trafik cezaları ücretlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020 TRAFİK CEZALARI NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte değişikliğe gidilmesine karar verilen trafik cezaları ücretlerinin 2020 güncel fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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