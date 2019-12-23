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SON DAKİKA! belli oldu! Yeni yılda trafik cezaları ne kadar? 2020 trafik cezaları ücretleri

belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, trafik cezaları için 2020 yeniden değerleme oranını yüzde 22,58 olarak belirledi. Ceza, vergi ve harç ödemelerinin fiyat artışını ifade eden yeniden değerleme oranının Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmasıyla birlikte, “2020 trafik cezaları ücretleri ne kadar?” sorusu yanıt bulmuş oldu. 2019 yılının son günlerinin yaklaşması ile birlikte vatandaşlar, “Trafik cezalarına zam geldi mi?” sorusunun yanıtını araştırıyordu. Trafik cezaları 2020 listesine göre, trafik kural ihlali ve karşılığında ödenmesi gereken 2020 trafik para cezası ücretlerine dair son dakika gelişmelerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 11:15
SON DAKİKA! 2020 Trafik cezaları belli oldu! Yeni yılda trafik cezaları ne kadar? 2020 trafik cezaları ücretleri

Trafik cezaları ücretleri 2020 yılında değişikliğe uğradı. Trafik cezaları 2020 ücretleri için yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlendi. Yapılan değişikliğin ardından araç sahipleri, kırmızı ışıkta geçme cezası, seyir halinde telefon kullanma cezası, abartı egzoz cezası, hız sınırı cezası başta olmak üzere trafik kurallarının ihlali halinde uygulanan cezaların, 2020 yılında ne kadar olduğunu merak ediyor. ücretlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020 TRAFİK CEZALARI NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte değişikliğe gidilmesine karar verilen trafik cezaları ücretlerinin 2020 güncel fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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SON DAKİKA! 2020 Trafik cezaları belli oldu! Yeni yılda trafik cezaları ne kadar? 2020 trafik cezaları ücretleri
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