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Türkiye ’e ‘ihracat treni’ gönderecek

Giriş Tarihi: 23.12.2019
Türkiye Çin’e ‘ihracat treni’ gönderecek
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 6 Kasım'da Çin yük treninin Marmaray'dan geçerek Prag'a ulaşmasının ardından trenlerin devamının geleceğini belirterek "Ülkemizin farklı sektörlerine ait ürünlerin de yer aldığı bir ihracat trenini yakın zamanda Çin'e uğurlamayı planlamaktayız" dedi. Uygun, ilk trenin hem ihracat açısından bir başlangıç, hem de Demir İpek Yolu'nun faaliyete geçirilmesi ve buradan da maksimum derecede fayda sağlanması konusunda Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Uygun, şunları kaydetti: "Bakü- Tiflis-Kars hattının faaliyete geçmesinden sonra, hem yük trafiğinin, hem de üzerinden geçecek olan yük miktarının artması amacıyla görüşmeler gerçekleştirdik. Sonucunda şunu gördük ki artık ülkemizin üretiminin ihracata dönüşmesi için Orta Koridor olarak adlandırdığımız 'Demir İpek Yolu'nun faaliyete geçmesi gerekiyor."
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Türkiye Çin’e ‘ihracat treni’ gönderecek
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