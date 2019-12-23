Yeni dönemin en etkili tasarruf aracı BES

BUGÜN NELER OLDU

BİREYSEL Emeklilik Sistemi, kuruluşundan itibaren geçen 17 yılda, 120 milyar lira fon büyüklüğüne ve OKS ile birlikte 13 milyon katılımcı sayısına ulaşarak artık olgunluk dönemine girdi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Gelişmiş teknolojik alt yapısı, yetişmiş insan kaynağı ve sunduğu avantajlarla Türkiye'de BES artık uzun vadeli tasarrufun çatısı olacak. Yeni düzenlemelerin de devreye girmesiyle BES, daha büyük bir gelişim ve büyüme sürecine girecek. Bu gelişmiş altyapıdan Türkiye daha fazla yararlanacak" dedi. BES'te sağlanan devlet katkısının Avrupa ülkelerinde bile olmadığını ve bunun çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Sincek şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hiç zahmete girmeden alacağı bir teşvik var. Asgari ücrete kadar burada devlet, tasarrufunuza ek yüzde 25 veriyor. Yeni dönemde gençlere daha da yüksek bir teşvik konuşuluyor. Geleceğini planlamak isteyenler için çok önemli, kaçırılmaması gereken bir fırsat bu. 2019 yılına baktığımızda sektörün ağırlıklı ortalama getirisi yüzde 22.5 civarında ki hâlâ yıl bitmedi. Burada da yüzde 1-1.5'luk bir getiri sağlasa performans olarak sektör yüzde 24'lerle kapatacak, bu da enflasyonla karşılaştırdığımızda ciddi bir reel getiri. Baktığımızda mevduatlar 11-12'lere kadar inerken emeklilik fonları ağırlıklı getirileri yüzde 20 civarında." BES'te pek çok tasarruf enstrümanının da olduğuna dikkat çeken Sincek, "Katılımcılarımız bir yandan emeklilik günlerine gönül rahatlığıyla hazırlanırken diğer yandan da BES fonlarında altından dövize kadar çeşitli fon alternatiflerine yatırım yapabilir, fonlarını yıl içinde değiştirebilir" dedi.Katkı payları yıllık tavan limitlerin altında kalan katılımcılara bir hatırlatmada da bulunan Sincek, şunları belirtti: "BES'te verilen yüzde 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu limit yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %25'ini geçemiyor. Ödediği katkı payıyla limitin altında kalanlar için fırsat yıl sonuna kadar sürüyor. Zira bu yılın devlet katkısı hakkı bu takvim yılıyla sınırlı. İmkanı olanlara aradaki farkı yatırmalarını öneriyoruz."