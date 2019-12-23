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Yılbaşı için “merdiven altı gıda” uyarısı

Giriş Tarihi: 23.12.2019
Yılbaşı için “merdiven altı gıda” uyarısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşında merdiven altı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Yoğun bir alışveriş trafiği olacağı için merdiven altı dediğimiz sağlıksız ve ucuz yiyeceklerin satışı arttı. Vatandaşlarımız güvenilir alışveriş için güvendiği esnafı tercih etmeli" ifadesini kullandı. Palandöken, "Esnafımız gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun satışlar yapar. Aldığınız kuru yemişin taze, meyvenin kaliteli, süs eşyalarının sağlığa uygun olması ailemizin ve dostlarımızın sağlığını tehlikeye atmamak için tek şarttır. Yeni yıla içimiz rahat girmek için, hazırlıklarını tamamlamış ve müşterisini bekleyen esnafımızdan alışveriş yapılmalı. Yalnızca göz boyamak ve satışları artırmak için fiyatlarının düşük tutulduğu ürünlerden kaçınılmalı" diye konuştu.
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Yılbaşı için “merdiven altı gıda” uyarısı
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