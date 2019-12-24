Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > 100 bin sosyal konut projesine rekor başvuru! O rakama ulaşıldı...

100 bin sosyal konut projesine rekor başvuru! O rakama ulaşıldı...

Çevre ve , "100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır." açıklamasında bulundu.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.12.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 12:20
100 bin sosyal konut projesine rekor başvuru! O rakama ulaşıldı...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladı

Akıllı şehirler eylem planı toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik. Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır." dedi.

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi: TOKİ projesi evleri hangi illerde ve ilçelerde yapılacak, sosyal konut başvuru şartları neler?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
100 bin sosyal konut projesine rekor başvuru! O rakama ulaşıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN