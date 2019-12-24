100 bin sosyal konut projesine rekor başvuru! O rakama ulaşıldı...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladı

Akıllı şehirler eylem planı toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik. Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır." dedi.