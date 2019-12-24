2020’de kredi büyümesinde daha iyi resim göreceğiz

BUGÜN NELER OLDU

GARANTI BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, 2020'de TL kredi büyüme anlamında daha iyi bir resmin görüleceğini belirterek, "Artan iç talep, kredi büyümesini teşvik eden düzenlemeler ve düşük faiz ortamının devamıyla birlikte bankaların ekonomiye sağladığı kaynağın artarak sürmesini bekliyoruz" dedi. Sektörün TL kredi büyümesinin ilk yarı yıldaki teşviklerin ve yılın ikinci yarısından itibaren faizlerdeki düşüş trendinin desteğiyle yüzde 14'e ulaştığını belirten Baştuğ, "2020 yılında kamu bankaları-özel bankalar arasında daha dengeli bir büyüme tablosu görmeyi bekliyoruz" diye konuştu.Gelecek dönemde ticari krediler tarafında başlamış olan toparlanmanın da devam etmesini beklediklerini söyleyen Baştuğ, Merkez Bankası'nın faiz idirimine kademeli bir şekilde devam edeceğini kaydetti. IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası organizasyonların, son dönem gerçekleşmeleriyle birlikte milli hasıla büyümesinde yukarı yönlü revizyonlar yaptıklarını hatırlatan Baştuğ, yılın son çeyreğinde yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme görebileceklerini ifade etti.