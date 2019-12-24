Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 4 Şubat'ta yapılacak

üstyapı tesislerinin ihalesi 4 Şubat'ta yapılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, üstyapı tesislerinin yapımı, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devri için 4 Şubat 2020'de ihale düzenlenecek.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 10:50
Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 4 Şubat'ta yapılacak

DHMİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, "yap-işlet-devret modeli" çerçevesinde yaptırılacak işin ihalesi, "kapalı teklif alma usulü" ile gerçekleştirilecek.

Şartname bedelinin 25 bin lira olarak belirlendiği ihalede geçici teminat tutarı 600 bin avro ya da karşılığı olacak.

Teklifler, 4 Şubat 2020 tarihinde saat 09.30'a kadar istekli veya vekili tarafından DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şubesine teslim edilecek.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 4 Şubat'ta yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN