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Yeni ücretleri belli oldu! 2020 yeni ehliyet çıkarma, ehliyet yenileme ve kayıp, çalıntı işlemleri için ehliyet harcı ücreti ne kadar, kaç TL?

ücretleri 2020 belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte MTV, pasaport ve ehliyet harcı, trafik cezaları ücretlerine zam yapıldı. Kararın ardından “2020 ehliyet ücretleri ne kadar?” sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. 2019 ehliyet harcı üzerinden yapılan yüzde 22,58 oranındaki zam ile 2020 ehliyet harç ücretleri hesaplaması yapmak isteyen vatandaşlar, ehliyet yenileme ve benzeri işlemler için yatırmaları gereken harç tutarını bu hesaplama ile öğrenecek. İşte ne kadar sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 09:54
Yeni ehliyet harcı ücretleri belli oldu! 2020 yeni ehliyet çıkarma, ehliyet yenileme ve kayıp, çalıntı işlemleri için ehliyet harcı ücreti ne kadar, kaç TL?

Yeni ehliyet alacak olan ya da çeşitli sebepler dolayısıyla sürücü belgesini yenileyecek olan vatandaşlar, 2019 yılının son günlerine doğru Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte zam yapılan 2020 ücretlerini öğrenmek istiyor. Özellikle "2020 ehliyet yenileme ücreti ne kadar?", bu bağlamda yanıtı araştırılan soruların başında geliyor. 2020'de, önceki yıl oranla yüzde 22,58 oranında daha fazla ödenecek olan ehliyet harcı, ilk defa ehliyet alacak olanlar için sürücü belgesi harç bedeli, ehliyet kar bedeli olan değerli kağıt bedeli ve vakıf payı olmak üzere 3 kalemde ödeniyor. Kayıp ya da yenileme amacıyla ödenecek ehliyet harçlarında sadece değerli kağıt bedeli ile vakıf payı ödenmektedir.

2020 EHLİYET HARCI NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte değişikliğe gidilmesine karar verilen ehliyet harcı ücretlerinin 2020 güncel fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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Yeni ehliyet harcı ücretleri belli oldu! 2020 yeni ehliyet çıkarma, ehliyet yenileme ve kayıp, çalıntı işlemleri için ehliyet harcı ücreti ne kadar, kaç TL?
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