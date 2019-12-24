En düşük MTV 376 TL

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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Aracın tescil tarihi, yaşı ve motor hacmine göre ödenen MTV'de en düşük vergi 376 TL, en yüksek vergi ise 4.670 lira olarak belirlendi.Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranı 2019 için yüzde 22.58 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranında indirim yetkisi, MTV için kullanıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile 2020'de MTV artışı yüzde 12'ye indirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2020'da yürürlüğe girecek.Aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler ise 2020'de yüzde 22.58 oranında artacak. Yeni yılda kırmızı ışıkta geçme ve cep telefonu kullanma cezası 288 liraya, emniyet kemeri takmama cezası 132 liraya çıkacak. Hız sınırını aşma cezası ise 288 lira ile 1.228 lira aralığında olacak. Alkollü araç kullanma cezası da 1.228 liraya yükselecek.