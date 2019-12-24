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hesaplama nasıl yapılır? Yeni MTV ödemeleri hesaplama işlemi: 2020'de hangi araç için ne kadar MTV ödemesi yapılacak?

Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren, 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı belli oldu. Edinilen bilgiye göre, artış miktarı yüzde %12 olarak belirlendi. Hâl böyle olunca da, güncel fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar da 2020 hesaplama tablosu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Zira, zamlı MTV fiyatları tablosu ile yaş aralıkları ve motor hacmine göre, hangi aracın kaç TL Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi yapacağı netleşti. Peki, yaş aralıkları ile motor hacmine göre 2020'de hangi araç ne kadar MTV ödemesi yapacak? Haberimizin detaylarından, MTV 2020 ödemesi fiyat tablosu hakkında bilgi edinebilir; ödeme tarihleri ve hesaplama işlemi birçok başlığa yönelik fikir sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 08:50
MTV hesaplama nasıl yapılır? Yeni MTV ödemeleri hesaplama işlemi: 2020'de hangi araç için ne kadar MTV ödemesi yapılacak?

ilyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı netleşti. Edinilen bilgiye göre, fiyatları artış miktarı yüzde 12 olarak belirlendi. Durum böyle olunca da, araç sahipleri tarafından konuya yönelik araştırmalar artış gösterdi. Bunların başında ise, 'Yaş aralıkları ve motor hacmine göre 2020'de hangi araç ne kadar MTV ödemesi yapacak?' sorusu geliyor. Bilindiği gibi, yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyat tablosu ile 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 motor silindir hacmi araçların yaş aralıklarına göre kaç TL MTV ödemesi yapacağı belli oldu.

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MTV ödemeleri, 2020 yılında, ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. İşlemler, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek.

MTV 2020 FİYAT HESAPLAMA TABLOSU

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, yaş aralıkları ve motor hacmine göre yeni 2020 MTV fiyat hesaplama tablosu ve ödemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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