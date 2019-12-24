Pasaport harcı ne kadar, kaç TL oldu? 2020 Pasaport ücretleri (fiyatları) ne kadar? İşte detaylar

2020 yılından itibaren geçerli olmak üzere, ehliyet, nüfus cüzdanı, MTV ödemeleri ve pasaport harçlarına değerleme oranınca bir artış yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğe göre 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi. Böylece, pasaport harcından Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne kadar çeşitli alanlarda artış yaşanayacak. Tam bu noktada da, pasaport almak veya yenilemek düşüncesinde olan vatandaşlar da konuya yönelik araştırmalarını arttırdı. Bu doğrultuda, '2020 pasaport harc ücretleri ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

PASAPORT ÜCRETLERİ YÜZDE 22,58 ORANINDA ARTACAK

Değerleme oranı sonrası pasaport harçları ve defterlerine ödenecek ücretler şekillendi. İşte 2020 zamlı pasaport harçları ve defter fiyatları;

Pasaport (6 aylık)

2019 harcı: 170.40 lira

2020 harcı: 208.8 lira

Pasaport (1 yıllık) harcı

2019 harcı: 248.40 lira

2020 harcı: 304.5 lira

Pasaport (2 yıllık) harcı

2019 harcı: 405.5 lira

2020 harcı: 497 lira

Pasaport (3 yıllık) harcı

2019 harcı: 575.9 lira

2020 harcı: 705.9 lira

Pasaport (10 yıllık) harcı

2019 harcı: 812 lira

2020 harcı: 995 lira

Pasaport harç ücretlerinin yanı sıra pasaport alımı sürecinde defter bedeli de ödeniyor. Geçtiğimiz yıl defter ücreti olarak 133,50 TL alınmıştı. Pasaport zamlı harç ücretlerine defter bedelini ekledikten sonra Pasaport için harcayacağınız toplam ücreti görebiliyorsunuz.