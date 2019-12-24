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haberi: kime ne getirecek? zammı ile ilgili son detaylar...

ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının çalışana, vatandaşa neler getireceği merak konusu oldu. Asgari ücretin son toplantısının yapılıp yeni asgari ücretin bu hafta açıklanması beklenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde, "Jestimizi yapıp, herkesi memnun edecek adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı. Süreç devam ederken '?' rakamı' sorgulamaları da internet üzerinden gerçekleşiyor. Peki 2020 asgari ücret zammı ile birlikte neler değişecek? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 10:06
Son dakika haberi: Asgari ücret zammı kime ne getirecek? 2020 asgari ücret zammı ile ilgili son detaylar...

7 milyon çalışanı direkt, 20 milyona yakın çalışana da dolaylı olarak etki edecek 2020 bu hafta belirleniyor. Sendikalar 2 bin 578 TL talep ederken, işveren kesimi olan TİSK rakam açıklamadı. Geçtiğimiz hafta yapılan 3. toplantıda TÜİK verileri komisyonla paylaşılmış ve ağır statüde çalışan işçinin aylık gıda harcaması 2 bin 331 TL, orta statü 2 bin 86 TL, hafif statü ise bin 940 TL olarak belirlenmişti. Öte yandan taraflar aralarında uzlaşamazsa nihai karar Başkan Erdoğan'ın katkısıyla verilecek. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı kimlere neler kazandıracak? İşte zammı ile ilgili haberi...

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Son dakika haberi: Asgari ücret zammı kime ne getirecek? 2020 asgari ücret zammı ile ilgili son detaylar...
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