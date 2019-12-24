Son dakika haberi: Asgari ücret zammı kime ne getirecek? 2020 asgari ücret zammı ile ilgili son detaylar...

7 milyon çalışanı direkt, 20 milyona yakın çalışana da dolaylı olarak etki edecek 2020 asgari ücret zammı bu hafta belirleniyor. Sendikalar 2 bin 578 TL talep ederken, işveren kesimi olan TİSK rakam açıklamadı. Geçtiğimiz hafta yapılan 3. toplantıda TÜİK verileri komisyonla paylaşılmış ve ağır statüde çalışan işçinin aylık gıda harcaması 2 bin 331 TL, orta statü 2 bin 86 TL, hafif statü ise bin 940 TL olarak belirlenmişti. Öte yandan taraflar aralarında uzlaşamazsa nihai karar Başkan Erdoğan'ın katkısıyla verilecek. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı kimlere neler kazandıracak? İşte 2020 asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi...