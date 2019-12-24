Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > TOKİ 100 bin sosyal konut projesi: TOKİ projesi evleri hangi illerde ve ilçelerde yapılacak, sosyal konut başvuru şartları neler?

100 bin sosyal konut projesi: TOKİ projesi evleri hangi illerde ve ilçelerde yapılacak, sosyal konut başvuru şartları neler?

Toplu Konut İdaresi tarafından Türkiye’nin 81 ilinde 100 bin sosyal konut projesi başvuruları 16 Aralık itibari ile başladı. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı planlayan bu proje vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Bu bağlamda, ilgili işlemlerini e Devlet üzerinden belirlenen tarihler arasında gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ' 100 bin sosyal konut projesi başvuru nasıl, nereden yapılır ve ücreti ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. Zira, vatandaşlar, TOKİ sosyal konut projesi evleri başvuru tarihleri arasında işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak zorunda. TOKİ başvuru şartları arasında en önemli madde ise, ‘Proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması’ maddesi dikkat çekiyor. Öte yandan, proje kapsamında inşa edilecek evlerin hangi ilçelere yapılacağı de belli oldu. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut hangi illerde ve ilçelerde yapılacak? Beklendiği üzere, TOKİ sosyal konut evleri kapsamında İstanbul'da nerede ev yapılacağı projede en çok rağbet gören il olarak öne çıkıyor. Haberimizden, adım adım başvuru işlemleri ve ücreti hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 11:11
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi: TOKİ projesi evleri hangi illerde ve ilçelerde yapılacak, sosyal konut başvuru şartları neler?

Toplu Konut İdaresi tarafından, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde 100 bin sosyal konut inşa ediliyor. İlgili başvurular e Devlet giriş ekranı üzerinden 16 Aralık tarihinde başlarken, Ocak ayının ortalarına kadar sürecek. Projenin, 1 ila 1.5 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Tam bu noktada, sosyal konut evleri başvuru tarihleri arasında ilgili işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar da ' sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi, önce e-Devlet daha sonra Ziraat Bankası aracılığıyla bu işlemin eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşların yanı sıra, henüz ilgili işlemlerini yapmayan ve projeye yönelik bilgi edinmek isteyen kişiler de Google üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, 'TOKİ 100 bin sosyal konut projesi evleri hangi illerde ve ilçelerde yapılacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Zira, ilgili evlerin hangi ilçelerde yapılacağı da netleşti.

TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ OLAN BELGELER (EVRAKLAR)

Toplu Konut İdaresi tarafından dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için 81 ilde başlatılan bu projeye katılım gösterebilmek için başvuru şartları hakkında bilgi sahibi olmak mutlak önem arz ediyor. İstenilen şartları karşılayamayan kişilerin başvuruları geçersiz sayılacak. Sosyal konut başvuru şartları arasında en çok dikkat çeken ise, "Proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması" olarak öne çıkıyor.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLLERDE VE İLÇELERDE YAPILACAK? İSTANBUL'DA KAÇ BİN KONUT İNŞA EDİLECEK?

Toplu Konut İdaresi'nin yapacağı sosyal konut evlerinin 81 ilde hangi ilçelerde yapılacağı da netli kazandı. Tam bu noktada, TOKİ evleri için en çok rağbet gören iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya ve Trabzon olarak öne çıkıyor. Özellikle, 'TOKİ sosyal konut evleri İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak?' sorusu da bu büyük metropolde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor.

2+1 VE 3+1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, adım adım 2+1 ve 3+1 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurusu, ücreti ve ödeme planı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul'da ve tüm illerde evlerin hangi ilçelere yapılacağını öğrenebilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi: TOKİ projesi evleri hangi illerde ve ilçelerde yapılacak, sosyal konut başvuru şartları neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN