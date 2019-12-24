Türk şirketinin büyüme ivmesi 2020'de de devam edecek

Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, "Türk mühendislerinin de inovasyon sürecinde rol aldığı Premix Kombi Projesi'ni Türkiye'de üretiyoruz. Kasım ayı itibarıyla ülkemizde satışa başladık, şimdi dünyaya ihraç etme zamanı. Toplam ihracatın verdiği güçle 2020'de de büyüme ivmemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Baymak'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çolak, 2018'de olduğu gibi 2019'u da yüzde 27 büyüyerek 850 milyon TL ciroya ulaşarak kapatacaklarını bildirdi.

Bu büyümede, ısıtma sektöründe Avrupa'nın ilk 3 firmasından biri olan BDR Thermea Group'un Türkiye operasyonuna çıta atlatmasının ve cihazların akıllanmasıyla birlikte yaşanan dijital dönüşüm ve ihracat coğrafyasının büyümesinin önemli bir katkısı olduğunu belirten Çolak, "İşin asıl sırrı müşteri deneyiminde. Türk mühendislerin ve Baymak'ın yarattığı bu hikaye, dünyanın da iklimini değiştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yarım asırdır tüketicilerin güvenini kaybetmeden yola devam etmenin kolay olmadığını vurgulayan Çolak, "İşimiz sizi anlamak" diyerek bunu başardıklarını, işin sırrının da sağladıkları müşteri deneyimine bağlı olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'DE ÜRETİP DÜNYAYA SATIYOR



Ender Çolak, 2019'da dolar bazında ihracatta yüzde 41 artış gerçekleştirdiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracat rakamlarımız, Türk mühendislerin sınır ötesini de ısıttıklarını ortaya koyuyor. Yakın dönem hedefimiz, ihracat yaptığımız coğrafyayı genişleterek sunduğumuz müşteri deneyimini dünyaya taşımak. İhracatta önemli başarı hikayelerine imza atmayı da sürdürüyoruz. Özbekistan'da 10 bin konutluk toplu konut projesini biz ısıtıyoruz. Rusya'ya sattığımız kombilerde ise adetsel bazda 4 kat büyüdük ve 30 bin adede ulaştık. Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna ve Moldova da önemli ihracat alanlarımızdan… Almanya'nın boyler, Fransa'nın katı yakıtlı kazan ihtiyacını biz karşılıyoruz. Rusya başta olmak üzere Doğu Bloku ülkelerindeki kombi üretimlerinin bir kısmını Tepeören'de üretmeye başladık. Ayrıca, ABD için de boyler üretiyoruz. Baymak'ın, grubun üretim üssüne dönüştüğünü söyleyebiliriz."

12'si Türk 30 mühendis tarafından geliştirilen yeni nesil kombinin ise BDR'nin bulunduğu tüm ülkelerde yakın zamanda satışa sunulacağını bildiren Çolak, "Türk mühendislerinin de inovasyon sürecinde rol aldığı Premix Kombi Projesi'ni Türkiye'de üretiyoruz. Kasım ayı itibarıyla ülkemizde satışa başladık, şimdi dünyaya ihraç etme zamanı. Toplam ihracatın verdiği güçle 2020'de de büyüme ivmemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.