Türkiye-İran Bilişim ve İletişim İş Birliği Çalışma Grubu Toplantısı düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin e-ticarette geçtiğimiz yıl yüzde 42 büyüyerek 10 milyar doları aşan bir hacme ulaştığını ve İran'ın da aynı şekilde Orta Asya'nın en büyük platformlarından birine sahip olduğunu söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen "Türkiye-İran Bilişim ve İletişim Alanlarında İşbirliği Çalışma Grubu Birinci Toplantısı"na, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan ile İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Settar Haşimi'nin başkanlığındaki uzman ekipler katıldı.

Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1860 yılında kurulan ve Türkiye'nin kurucu olduğu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği çalışmaları çerçevesinde kalabalık bir uzman ekiple Tahran'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "Türkiye'de e-ticaret geçtiğimiz yıl yüzde 42 büyüyerek 10 milyar doları aşan bir hacme sahip oldu. İran'da da aynı şekilde Orta Asya'nın en büyük platformlarından birisi var." dedi.

İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı, e-ticaret ve e-devlet konularında iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Sayan, "Bizdeki e-ptt avm ve buradaki platformların iş birliğini nasıl yapabileceğimizle ilgili çalışmalarımızı yapacağız, yararlı sonuçlar elde edeceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "İran, Çin ve BAE'den sonra en büyük teknoloji ticaretini Türkiye ile yapıyor"

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Settar Haşimi ise toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin bilişim teknolojisi alanında büyük bir kapasiteye sahip olduğunu ve ekonomik söylemin petrolden e-ticarete doğru evrildiğini ifade etti. Haşimi, şunları söyledi:

"İran, son yıllarda inovasyon ve teknoloji alanında büyük başarılar elde etti ve inovasyon endeksinde son 5 yılda büyük ilerlemeler katetti. İran'da halkın 87'si geniş bant internet kullanıyor, tüm şehirlerde 3G ve 4G internet kullanılıyor, köylerimizin yüzde 80'inde 20 haneli yerlerde internete erişim sağlanmakta."

Orta Doğu'nun önemli iletişim merkezlerinden birin İran olduğunu ve bilişim teknolojisi alanında büyük adımlar attığını dile getiren Haşimi, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomik olarak güçlü bir ülke konumunda ve özellikle bilişim ile teknoloji alanında büyük ilerlemeler katetmiştir. İran, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra en büyük teknoloji ticaretini Türkiye ile yapıyor. İran'ın e-ticaretinin yüzde 10'luk bölümü Türkiye iledir. İran, bu ülke ile ticaretini geliştirmeyi hedeflemektedir."

Haşimi, teknoloji, bilişim ve iletişim alanındaki çalışmaların artırılması ve iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla kısa bir zamanda kalabalık bir heyetle İstanbul'da bir görüşme yapacaklarını kaydetti.