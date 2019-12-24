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Yavuz ’e Çinli devler ortak oluyor

Giriş Tarihi: 24.12.2019
Yavuz Sultan Selim’e Çinli devler ortak oluyor
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yeni ortağı belli oluyor. Çin'in dev şirketlerinden China Merchants Expressway, China Merchants United, Zhejiang Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway oluşturduğu konsorsiyum, köprü ve otoyol inşasını yapan ICA'nın yüzde 51'ini satın alacak. Konsorsiyum ICA'nın yüzde 51 hissesi için 659.13 milyon dolar verecek. ICA konsorsiyumunun Türk ortağı IC İçtaş da dün Rekabet Kurulu'na konsorsiyumun İtalyan ortağı Astaldi'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devralmak için başvurdu. Konsorsiyumdaki firmalar inşaat, otoyol ve köprü projeleri ile tanınıyor.
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Yavuz Sultan Selim’e Çinli devler ortak oluyor
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