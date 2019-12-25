2020’ye de teknoloji damga vuracak

BUGÜN NELER OLDU

2019'un en hareketli sektörü sigortaydı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) kuruldu, Bireysel Emeklilik'te yeni düzenlemeler geldi. Ayrıca Türk Reasürans A.Ş. oluşturuldu. Türkiye Varlık Fonu altında kamu sigorta şirketleri birleşerek bir holding çatısında bir araya geldi. Bu yeniliklerin 2020'ye damga vuracağı kesin. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli de yeni düzenlemelerin ve yeni kurumların sektörü şaha kaldıracağını düşünenlerden. 2020 dünyada da değişimin hızlanacağı bir yıl olacağa benziyor. Intelligent Insurer'ın 2020 için yaptığı online bir araştırmaya göre önümüzdeki yıla teknolojiye yatırım ve insurtech'ler damga vuracak. Ankete katılanların yüzde 57'si 2020'de en ön plana çıkan trendin teknoloji olacağını düşünüyor. Yüzde 53'lük bir kesim ise zor koşullar nedeniyle sektöründe konsolidasyon olacağı görüşünde. Yani iki sektör temsilcisinden biri birleşme ve satın alma olmasını bekliyor. Yine yüzde 53'lük bir kesim de işlerin 2019'a göre daha zor olacağını düşünüyor. Araştırmada ilgi çeken bir diğer sonuç da yüzde 15 ile 'yeteneğe erişim' oldu. Yetenek şu anda sadece sigorta değil ekonominin her alanında firmaların en çok aradığı ve elinde tutmakta da zorlandığı bir güç. Yeteneği yönetemeyen firmaları ise zor günler bekliyor. 2020'yi etkileyecek bir diğer gelişme de sektörün hızlı bir şekilde pazaryeri modeline doğru koşması. Capgemini ve Efma'nın son raporunda da sektörün pazaryerine doğru gittiğine vurgu yapıldı. Bunun sebebi ise teknolojideki değişim, müşteri beklentilerinin artması ve yeni oyuncuların pazara girmesi.