Asgari ücret zam miktarı açıklaması için kritik günler! Ocak 2020 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 25 Aralık Çarşamba

Asgari ücret ile ilgili yürütülen komisyon çalışmaları vatandaşlar tarafından yakında takip edilirken, her toplantıdan son dakika haberleri geliyor. 2 Aralık'tan bu yana neredeyse konu ile ilgili tüm çalışmalar tamamlandı. TUİK'in ilgili verileri açıklamasının ardından da taraflar tekliflerini kamuoyu ile paylaştı. Başkan Erdoğan da konu hakkında yaptığı açıklamada, herkesi memnun edecek bir asgari ücret zam miktarı belirleneceğini söylemişti. Peki, 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak ve asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? Haberimizde kritik tarihler, bugüne kadar yapılan açıklamalar ve 2020 asgari ücret çalışması ile ilgili son dakika gelişmesi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAM MİKTARI NE KADAR OLACAK? KRİTİK TARİH VE GÜNLER!

Asgari ücret zam oranının belirlenmesi için kritik günlerdeyiz. Tarafların tekliflerinin ardından yapılacak son toplantı ile birlikte zam miktarı kesinleşecek!

Son gelişmeler haberimizde!