Değerli ev vergisine bir yıl erteleme gündemde

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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bir süre önce çıkartılan değerli konut vergisi ile ilgili kamuoyunda devam eden tartışmalar masaya yatırıldı. MYK'nın bazı üyeleri, düzenlemenin kamuoyunda 'varlık vergisi' olarak algılandığını, değerleme sürecinde bazı sıkıntılar yaşandığını, uygulamada da önemli sorunlar çıkabileceğini dile getirdi. AK Parti kurmayları, yaşanabilecek sıkıntıları örneklerle de anlatıp şöyle dedi: "Dedesinden değerli bir ev miras kalmış. Ev eski, adam emekli maaşı ile geçiniyor ama konutun değeri 5 milyon liranın üzerinde tespit edilmiş. Vatandaş bunun vergisini ödemekte zorlanacaktır. İtirazlar, mahkemelerle birlikte daha fazla karışıklık çıkacak." Başkan Erdoğan, düzenleme yapılırken "100-150 bin kişiyi etkileyecek" denildiğine dikkat çekti ve "Daha fazla da olabilir. Konuya yeniden eğilelim" talimatı verdi.Erdoğan, vatandaşın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için adım atmaları gerektiğini de belirterek, "Gerekirse uygulamayı bir yıl erteleyelim. Bu sürede, daha hakkaniyetli düzenleme yapalım" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada değerli konut vergisinin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı. Kalın, "Önümüzdeki günlerde çalışma yapılacak. Yapılacak çalışma tekemmül ettirildikten sonra Cumhurbaşkanımıza arzedilecek. Gelen değerlendirmeleri, eleştirileri, çağrıları dikkate aldığımızı ifade etmek isteriz" dedi.