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Dolar/TL bugün ne kadar oldu? Döviz kurları Euro dolar alış satış fiyatları ile ilgili haberi

Son dönemde Dolar ve Euro fiyatlarında yaşanan dengesiz grafik hem ülkemizde hem de dünya piyasalarında döviz kurlarının güvenilirliğini azaltıyor. Bu noktada ekonomi uzmanları altını dolar ve euronun aksine daha iyi bir yatırım aracı olarak görüyor ve öneriyorlar. Ellerinde döviz kuru bulunduran vatandaşlar ise ‘Dolar/TL bugün ne kadar, kaç TL oldu?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Dolar güne 5.94 civarında başladı. Peki, ? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 10:42
Dolar/TL bugün ne kadar oldu? Döviz kurları Euro dolar alış satış fiyatları ile ilgili son dakika haberi

Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankalar arası piyasada döviz kurlarındaki son durum, ellerinde dolar ve Euro bulunduran veya satın almak isteyen vatandaşlar için merakla araştırılıyor. Özellikle bu sabahtan itibaren önümüzdeki günlerde dolar ve euronun nasıl tepki vereceği merak konusu oluyor. Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

25 ARALIK 2019 DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler burada;

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Dolar/TL bugün ne kadar oldu? Döviz kurları Euro dolar alış satış fiyatları ile ilgili son dakika haberi
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