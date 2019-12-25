Dolar/TL bugün ne kadar oldu? Döviz kurları Euro dolar alış satış fiyatları ile ilgili son dakika haberi

Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankalar arası piyasada döviz kurlarındaki son durum, ellerinde dolar ve Euro bulunduran veya satın almak isteyen vatandaşlar için merakla araştırılıyor. Özellikle bu sabahtan itibaren önümüzdeki günlerde dolar ve euronun nasıl tepki vereceği merak konusu oluyor. Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

25 ARALIK 2019 DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler burada;