Emekli 2020 Ocak maaşları ile ilgili son dakika haberi | SSK ve BAĞ-KUR Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 12 milyonun üzerinde emekli Ocak ayıyla birlikte zamlı maaşlarına kavuşacak. Artık sayılı günler kala pek çok vatandaş arama motoru üzerinden 'Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?' sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Bilindiği üzere Ocak ayında yapılacak olan zam miktarı için en önemli etken enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşecek olan enflasyon oranları zam miktarında belirleyici olacak. Temmuz-Kasım ayı enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken, zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilir, yeni yıl zammı ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz…