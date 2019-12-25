Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Evde bakım maaşı yatan iller nereler? Evde bakım maaşı 2019 yatan ve yatmayan iller listesi sorgulama ekranı!

iller nereler? 2019 yatan ve yatmayan iller listesi sorgulama ekranı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Yeni yıla girmeden önce il il yatırılan maaşlar güncel olarak kontrol ediliyor. Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabileceği maaşlar her ayın belli gününde yatırılıyor. Buna göre ‘’ 24 Aralık iller ‘’ şeklinde araştırma yapılmaya başlandı. Bu maaşın alınması için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir. Peki evde bakım maaşı yatan iller nereler? Aralık ayı evde bakım aylığı yatan iller sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 18:16 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 18:17
Evde bakım maaşı yatan iller nereler? Evde bakım maaşı 2019 yatan ve yatmayan iller listesi sorgulama ekranı!

ve yatmayan iller sorgulanmaya devam ediliyor. Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri tarafından yatırılan ücretler bakıma muhtaç kişiler bulunan için iyi bir ödenek kaynağı oluyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne gerekli belgelerin teslimi sonrasında yapılacak başvuru ile bu maddi destekten faydalanılabiliyor. Peki 24 Aralık yatan iller nereler? Haberimizde, maaşı yatan ve yatmayan iller listesi sorgulama ekranına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NERELER?

Türkiye'de 5 milyon hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara destek sağlanıyor. Bununla birlikte evde sorgulanıyor. Haberimizde bakım maaşlarına dair merak edilenler yer alıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı yatan iller nereler? Evde bakım maaşı 2019 yatan ve yatmayan iller listesi sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN