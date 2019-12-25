Kredi faizlerinde Halkbank'tan yüzde 100'lük indirim! Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ajanslara gelmeye devam ediyor. Halkbank esnaf ve sanatkârlaralar kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 - 100 faiz indirimi yapıyor. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar söz konusu haber sonrası araştırmalarını yoğunlaştırarak bankaların uyguladığı en güncel kredi faiz oranlarına ulaşmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar?

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Garanti Bankası, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...