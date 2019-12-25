Yerli otomobil ne zaman çıkıyor, satış tarihi belli oldu mu? Yerli otomobil ismi ne, fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye'nin göz bebeği olarak değerlendirilen yerli otomobil için heyecan kat sayısı giderek artıyor. Tasarımı, motoru, fiyatı ve ismi sır gibi saklanan bu milli proje, Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle resmen tanıtılacak. Bilindiği gibi Erdoğan, yaptığı açıklamada ön gösterim tarihini açıklarken; bu tanıtımın nerede yapılacağını da duyurmuştu. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli araca ilişkin ilk görüntüler paylaşılmış ve büyük bir heyecan oluşmuştu. Bakan Varank'ın paylaştığı fotoğraflar sonrasında ise, en çok merak edilen detay olarak yerli otomobilin tasarımı öne çıkıyor.

YERLİ OTOMOBİL İSMİ NE, FİYATI NE KADAR OLACAK? TASARIMI VE MOTORU...

Bu doğrultuda, yerli otomobil ismi, fiyatı, tasarımı ve motoru gibi birçok başlık, milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. Zira, Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olarak bilinen İtalyan Pininfarina'nın bu projede de tasarım imzası bulunuyor.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKIYOR, SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından, her gün saat 14.30'da araca ilişkin yeni bir detay ile fotoğraf yayınlanıyor. Bu da heyecan kat sayısının giderek artmasına sebep oluyor. Peki, yerli otomobil ne zaman çıkıyor?

İşte, detaylar;