Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Dünyada 3. olacak! Dev proje yükseliyor...

Dünyada 3. olacak! Dev proje yükseliyor...

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'nı, dar vadinin gizli hazinesine benzetti. Aydın, Yusufeli barajının gece çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "En yüksekte gece gündüz durmak yok. Dar vadinin gizli hazinesi. Yusufeli barajından gece gündüz çalışmalar aralıksız devam ediyor. Baraj inşaatında 163 metre gövde yüksekliğine ulaşılmış olup, 166 metre için hazırlıklar yapılıyor" dedi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.12.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 10:52
Dünyada 3. olacak! Dev proje yükseliyor...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 163 metreye ulaştı. Yusufeli Barajı'nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı olacak.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyada 3. olacak! Dev proje yükseliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN