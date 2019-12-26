Kritik toplantı bugün! AGİ ne kadar olacak? 2020 AGİ zammı hakkında flaş karar...

2019 AGİ zammı ne kadar olmuştu? sorusu bu sabahın en çok araştırılan konu başlıkları arasında dikkat çekiyor. Aynı şekilde 2020 AGİ zammı ne kadar olacak, sorusu da bugün cevap bulacak. Milyonlarca çalışan kişi, Asgari Ücret Komisyonu'nun toplantısından çıkacak sonucu bekliyor. Asgari ücret zam tekliflerini bildiren sendikalar ile bakanlık bugün son kez toplanacak ve hem asgari ücret zammı hem AGİ ne kadar olacak sorusunun cevabı belli olmuş olacak.

2020 AGİ NE KADAR OLACAK? ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ZAMMI ORANI...

Geçtiğimiz senelerde AGİ zammı ne kadar olmuştu? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde asgari ücret konusundaki zam senaryolarını, 2020 güncel AGİ zam oranını ve zam fiyatlarını derledik.