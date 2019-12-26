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Kritik toplantı bugün! ne kadar olacak? 2020 AGİ zammı hakkında flaş karar...

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bugün yapılacak kritik toplantıda olacak! Asgari ücretin belli olacağı toplantı sonucunda 2020 zammı ne kadar olacak? araması da en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. ile çalışmayan özel sektörde yer alan kişiler de maaşlarındaki asgari geçim indirimi (AGİ) miktarının belli olmasını bekliyor. Bugün saat 14:00'daki toplantının ardından 2020 ? sorusu da cevabını bulmuş olacak. Geçtiğimiz sene AGİ miktarı çalışan bekar kişiler için 191.85 TL, evli ve eşi çalışmayan kişiler için ise 230.22 TL tutarındaydı.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 11:21
Kritik toplantı bugün! AGİ ne kadar olacak? 2020 AGİ zammı hakkında flaş karar...

2019 zammı ne kadar olmuştu? sorusu bu sabahın en çok araştırılan konu başlıkları arasında dikkat çekiyor. Aynı şekilde 2020 , sorusu da bugün cevap bulacak. Milyonlarca çalışan kişi, Komisyonu'nun toplantısından çıkacak sonucu bekliyor. Asgari ücret zam tekliflerini bildiren sendikalar ile bakanlık bugün son kez toplanacak ve hem asgari ücret zammı hem sorusunun cevabı belli olmuş olacak.

2020 AGİ NE KADAR OLACAK? ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ZAMMI ORANI...

Geçtiğimiz senelerde AGİ zammı ne kadar olmuştu? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde asgari ücret konusundaki zam senaryolarını, 2020 güncel AGİ zam oranını ve zam fiyatlarını derledik.

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Kritik toplantı bugün! AGİ ne kadar olacak? 2020 AGİ zammı hakkında flaş karar...
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