AGİ 2020 zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Geçim İndirimi 2020 AGİ zammı hakkında son dakika haberi

AGİ 2020 zam oranı belli oluyor! Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili geçtiğimiz gün üçüncü toplantı gerçekleştirilmiş ve ilk kez rakam ortaya atılmıştı. Hal böyleyken, AGİ'ye yapılacak zam miktarı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere asgari ücret zammı ile ilgili ilk toplantı 2 Aralık tarihinde, ikinci toplantı ise Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz gün ise üçüncü toplantı gerçekleşmiş ve ilk kez bir rakam ortaya çıkmıştı. Asgari ücret zammı ile ilgili rakamların ortaya atılması ile birlikte vatandaşların bir diğer merak ettiği husus AGİ zammı ne kadar olacak? sorusu oldu. Peki, 2020 Ocak AGİ ne kadar olacak? TÜİK 2020 yılı AGİ zam oranı belli oldu mu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

AGİ 2020 ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2020 AGİ OCAK ZAMMI ORANI BELLİ OLDU MU?

Sabah.com.tr olarak asgari ücret ve AGİ'yle ilgili detayları ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…