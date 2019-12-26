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son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Güncel piyasalarda genel bir yükseliş havası yaşanırken, son dakika hareketliliği de yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda, güncel ve canlı altın fiyatları, hafta sonu gelirken de en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar, bugün kaç TL? Haberimizden, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, 26 Aralık 2019 Perşembe bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:48
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Piyasalar için haftanın dördüncü işlem günü yaşanırken, son dakika yükselişi de sürüyor. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bu yönde, altın fiyatları sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak yapılıyor. Tam bu noktada da, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana bir yükseliş seyreden alış satış fiyatlarının Aralık ayı sonu itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 26 Aralık 2019 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK

Haberimizin içeriğinden, 26 Aralık 2019 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
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