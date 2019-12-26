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ne kadar, hangi binalara zorunlu? Ne zamana kadar alınması gerekiyor?

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala vatandaşlar tarafından araştırılan konuların başında nedir, nasıl ve nereden alınır? Tarzındaki sorular araştırılmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada konuyla ilgili tüm detaylara deyinmiş ve son tarih uyarısı yapmıştı. 2019 yılının sona ermesine sadece dört gün kala binlerce kişi Enerji kimlik belgesi ne kadar, hangi binalara zorunlu? Ne zamana kadar alınması gerekiyor? Konularında araştırmalar yapıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:30
Enerji kimlik belgesi ne kadar, hangi binalara zorunlu? Ne zamana kadar alınması gerekiyor?

Yılın son günlerini yaşadığımız bu zamanlarda vatandaşlara yeni yıla girmeden önce alması zorunlu kılınan belge ile ilgili olarak. ne kadar, hangi binalara zorunlu? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. Aynı zamanda geçtiğimiz gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Son tarih ile ilgili yapılan açıklamanın ardından 2020 yılına sayılı günler kala vatandaşlar kendilerine zorunlu kılınan bu belgeyi temin etmesi gerekiyor. Peki Enerji kimlik belgesi ne kadar, hangi binalara zorunlu? Ne zamana kadar alınması gerekiyor? ? İşte konu ile ilgili detaylar…

ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN SON TARİH UYARISI!

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den Enerji Tüketici Zirvesi'nde konu hakkında kritik bir uyarı geldi. Dönmez, "Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak" dedi.

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