Halkbank kredi faizini % 100 indirdi

Halkbank'tan yeni yıl öncesinde, 2.5 milyon esnafa müjdeli haber geldi. Banka esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış ve bakiyesi 2020'de devreden kredilerle 2020'de doğrudan kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 ila 100'lük faiz indirimine gitti. Genç girişimci esnaf ve sanatkârlar da KOSGEB tarafından onaylanan projelerini, bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimiyle kredi kullanabilecek. 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek kararın içeriği şöyle:



DEVREDENLERİ DE KAPSIYOR

Düzenleme, kredi ve kefalet kooperatifleri kefaleti ile bunların kefaleti olmadan banka kanalıyla KKTC de dâhil kullandırılmış ve bakiyesi gelecek yıla devreden ve 2020'de kullandırılacak kredileri kapsıyor. Gelecek yıl kullandırılacak ve önceki yıllarda kullandırılmış ve 2020'ye devreden kredilere yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârla ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnafa kullandırılmış ve kullandırılacak krediler için yüzde 100 faiz indirimi gerçekleştirilecek. Kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belgeyle ilgili meslek konunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf da yararlanacak. Yüzde 100 faiz indiriminden yararlanacak esnafın vergi muafiyet belgesine sahip olması gerekiyor. Kredi talep eden esnaflardan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yaptığını, bu faaliyetiyle aynı meslek dalında, tacir olmasını gerektirecek başka bir işle iştigal etmediğini ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı veya sahibi olmadığını beyan eden bir taahhütname alınacak.

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PROJELER BANKAYA KUNULACAK

KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren ve 30 yaşını tamamlayan genç girişimci esnaf da projesini bankaya sunarak 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanabilecek. Projenin KOSGEB tarafından onaylanması zorunluğu bulunuyor. Bu imkândan bakiyesi 2020'ye devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak. Esnaf ve sanatkara ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi gelecek yıla devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak. Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurumlarından faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteği alanlara aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacak. Esnaf ve sanatkârlar, bir yılda en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullanabilecek.