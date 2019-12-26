Hazine’den İpotek Finansmanı’na 500 bin TL

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Bankalarınbilançolarındaki kredi yükünün azaltılması ve düşük gelir gruplarının konut finansmanına destek olunmasını amaçlayan Hazine, kredilerin menkul kıymetleştirilmesi yolu ile daha uzun vadede daha düşük faizli sürdürülebilir finansman sağlayacak Birleşik İpotek Finansmanı Anonim Şirketi'ne yüzde 5 ortak olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı kurulacak olan şirkete 500 bin TL kuruluş sermayesi aktaracak. İpotek finansman şirketleri kredilerin, özel iş tanımına sahip şirketler tarafından menkul kıymetleştirme yöntemi ile bankalar için yeni kaynağa dönüştürülmelerini ve bu alanda kredi kurumları ve yatırım bankaları arasında bir köprü görmeyi amaçlıyor.