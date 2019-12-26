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haberi: Kredi faiz indirimleri peş peşe geliyor! , Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, 2019

'tan kredi faiz oranlarında büyük indirim geldi. Halkbank'tan yapılan duyuruya göre, esnaf ve sanatkarlar için bakiyesi 2020 yılına devreden krediler ile yeni yıldaki bazı kredilerde yüzde 50 - 100 arasında faiz indirimi yapıldı. Diğer yandan ihtiyaç - taşıt - da hem 100 bin sosyal konut projesine rekor talep gelmesi hem de ev - otomobil almak isteyen kişiler için merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar ' ne kadar?' '2020 kredi faiz oranları' sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştirerek en uygun kredi faiz oranları bilgisine ulaşmak istiyor. Peki Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları ne durumda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 09:39
Son dakika haberi: Kredi faiz indirimleri peş peşe geliyor! Halkbank, Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları 2019

ile ilgili haberleri ajanslara gelmeye devam ediyor. esnaf ve sanatkârlaralar kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 - 100 faiz indirimi yapıyor. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar söz konusu haber sonrası araştırmalarını yoğunlaştırarak bankaların uyguladığı en güncel kredi faiz oranlarına ulaşmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar?

İşte , Akbank, Halkbank, Garanti Bankası, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - ...

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Son dakika haberi: Kredi faiz indirimleri peş peşe geliyor! Halkbank, Ziraat, Halkbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları 2019
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