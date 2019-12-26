Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Memur zammı ne kadar olacak? 2020 memur zammı ne zaman belli olacak?

ne kadar olacak? 2020 memur zammı ne zaman belli olacak?

Ülkemiz genelindeki milyonlarca memur, ocak ayında yapılacak maaş zammı için geri sayımını sürdürüyor. Ocak ayına kısa bir süre kala, asgari ücret ve emekli maaşı ile birlikte en çok merak edilen konulardan birisi de 2020 memur maaşı zammı olarak dikkat çekiyor. Bu yönde, memur maaşı zam oranı hakkında da çeşitli formüller öne çıkıyor. Konunun doğrudan muhattabı olan ve süreci yakından takip ederek son dakika detaylarını öğrenmek eden vatandaşlar da, 'En düşük ve en yüksek 2020 ocak ne kadar olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Memur maaş zam oranı ne zaman belli olacak? İşte, son dakika bilgileri...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 12:29
Memur zammı ne kadar olacak? 2020 memur zammı ne zaman belli olacak?

Ocak ayı, emekli, çalışan ve memurlar için zam ayı olarak değerlendiriliyor. Ülkemiz genelindeki memurlar da, kendilerini ilgilendiren 2020 maaş zammı hakkında güncel ve son dakika bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bilindiği gibi, Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 4'e ek olarak, yılın 2. yarısında enflasyon da yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak ve aile yardımları da artmış olacak.

MEMUR ZAMMI 2020 NE KADAR OLACAK?

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Ocak zammı hakkında tahminler de ipuçlarını veriyor.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bu doğrultuda, 'En düşük ve en yüksek 2020 ocak ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

Haberimizden, konuya yönelik son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte, detaylar;

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Memur zammı ne kadar olacak? 2020 memur zammı ne zaman belli olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN