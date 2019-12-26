Memur zammı ne kadar olacak? 2020 memur zammı ne zaman belli olacak?

Ocak ayı, emekli, çalışan ve memurlar için zam ayı olarak değerlendiriliyor. Ülkemiz genelindeki memurlar da, kendilerini ilgilendiren 2020 maaş zammı hakkında güncel ve son dakika bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bilindiği gibi, Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 4'e ek olarak, yılın 2. yarısında enflasyon da yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak ve aile yardımları da artmış olacak.

MEMUR ZAMMI 2020 NE KADAR OLACAK?

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Ocak zammı hakkında tahminler de ipuçlarını veriyor.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bu doğrultuda, 'En düşük ve en yüksek 2020 ocak memur zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

Haberimizden, konuya yönelik son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte, detaylar;