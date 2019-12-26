Sanayiye lojistik merkez dopingi

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Master Planı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı toplantıyla açıklandı. Bakan Turhan, Türkiye'nin toplam lojistik performansını ve yatırım çekiciliğini bu proje ile artıracaklarını anlatarak, Türkiye olarak 2034 yılında Uzakdoğu ile olan ticaretimizin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz" dedi. Sanayi Bakanı Varank ise "OSB'ler, özel endüstri bölgeleri, limanlar ve serbest bölgeleri içeren 294 kilometrelik iltisak hattı yapma hedefimiz var. Bu hatlarla birlikte yeni lojistik merkezleri kuracak ve böylece sanayimizin rekabet gücünü artıracağız" diye konuştu. Ticaret Bakanı Pekcan ise projenin İhracat Master Planı'nı desteklediğini söyledi.