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100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ sosyal konut projesi kura tarihi

100 bin sosyal konut projesinde 16 Aralık tarihi itibarıyla başlayan başvuru süreci devam ediyor. Projeden faydalanarak ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileler, proje kapsamında belirtilen başvuru şartlarını sağladıkları takdirde e-devlet üzerinden TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu işlemini gerçekleştirebiliyor. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde proje kapsamında inşa edilecek evlerden birine sahip olmak isteyip başvurularını tamamlamış olan vatandaşlar, “TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki TOKİ’nin 81 ilde inşa edeceği evler için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kuralar ne zaman çekilecek? İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura tarihleri…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:52
TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ sosyal konut projesi kura tarihi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konuttan birine sahip olmak amacıyla başvurularını tamamlayan vatandaşlar, kura çekimini beklemeye koyuldu. Proje kapsamında başvuruların toplanmasının ardından gerçekleştirilecek ihaleyle şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek ve ardından sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek. Peki 100 bin sosyal konut projesi kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ başvuruları 15 Ocak 2020 gününe kadar devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte yapılacak kura çekilişinin ardından vatandaşlar, son işlemlerin gerçekleştirilmesi için şubelere davet edilecek.

KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ VE DİĞER AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…

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TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ sosyal konut projesi kura tarihi
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