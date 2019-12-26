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Son Dakika Haberi: için bir yeni fotoğraf daha! Yerli otomobil ne zaman satışa çıkıyor, fiyatı ne kadar olacak? İsmi ve motoru...

Türkiye'nin en önemli milli projelerinden birisi olarak kabul edilen için heyecan sürerken son dakika haberleri de peş peşe geliyor! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği ve ismi, tasarımı olduğu kadar sahip olacağı motoru ile de merak edilen yerli otomobil, Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle resmen tanıtılacak. Bilindiği gibi, Erdoğan, yerli otomobil tanıtım tarihi ile ilgili açıklamalarda bulunarak; ilk gösterimin ne zaman ve nerede yapılacağını duyurmuştu. O günden bu yana ise, TOGG tarafından, ismi, tasarımı ve motoru sır gibi saklanan proje ile ilgili Twitter üzerinden her gün bir fotoğraf paylaşılıyor. Bugün de Twitter'dan aracın tamponu ve difüzörü gösterildi. Peki, yerli otomobil ne zaman çıkıyor, satış tarihi ve fiyatı belli oldu mu? Haberimizden, son dakika detayları ile yerli otomobil ismi, tasarımı ve motoru hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 09:32
Son Dakika Haberi: Yerli otomobil için bir yeni fotoğraf daha! Yerli otomobil ne zaman satışa çıkıyor, fiyatı ne kadar olacak? İsmi ve motoru...

Son dakika haberi... Türkiye'nin göz bebeği olarak değerlendirilen yerli otomobil için heyecan kat sayısı giderek artarken bir fotoğraf daha paylaşıldı. Tasarımı, motoru, fiyatı ve ismi sır gibi saklanan bu milli proje, Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle resmen tanıtılacak. Bilindiği gibi Erdoğan, yaptığı açıklamada ön gösterim tarihini açıklarken; bu tanıtımın nerede yapılacağını da duyurmuştu. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli araca ilişkin ilk görüntüler paylaşılmış ve büyük bir heyecan oluşmuştu. Bakan Varank'ın paylaştığı fotoğraflar sonrasında ise, en çok merak edilen detay olarak yerli otomobilin tasarımı öne çıkıyor.

YERLİ OTOMOBİL İSMİ NE, FİYATI NE KADAR OLACAK? TASARIMI VE MOTORU...

Bu doğrultuda, ismi, fiyatı, tasarımı ve motoru gibi birçok başlık, milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. Zira, Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olarak bilinen İtalyan Pininfarina'nın bu projede de tasarım imzası bulunuyor. Bugün paylaşılan fotoğrafta ise, aracın tamponu ve difüzörü gösterildi. Lale figürlü difüzörü görülürken, ön tamponun da silueti ortaya çıktı.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKIYOR, SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından, her gün saat 14.30'da araca ilişkin yeni bir detay ile fotoğraf yayınlanıyor. Bu da heyecan kat sayısının giderek artmasına sebep oluyor. Peki, yerli otomobil ne zaman çıkıyor?

İşte, son dakika haberinin detayları;

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Son Dakika Haberi: Yerli otomobil için bir yeni fotoğraf daha! Yerli otomobil ne zaman satışa çıkıyor, fiyatı ne kadar olacak? İsmi ve motoru...
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