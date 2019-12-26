Yerli oto’nun doğum yeri İstanbul

ürkıye'nin

BUGÜN NELER OLDU

heyecanla beklediği yerli otomobilin resmi tanıtımı için geri sayım başladı. Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılacak ön tanıtım için nefesler tutulurken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter hesabından araçlara ilişkin bir detay daha paylaşıldı. Yerli otonun panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren fotoğrafta, otomobilin panjur kısmında bulunan İstanbul'un sembollerinden lale motifi dikkat çekti. Paylaşımda ayrıca, "#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik! İlhamı sensin..." ifadeleri kullanılırken, "#DoğumYeriİstanbul, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG" etiketlerine yer verildi. Sosyal medyada yoğun ilgi gören fotoğraf, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından lale emojisi paylaştı.