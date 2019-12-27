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2019’da ödül rekoru kırdı

Giriş Tarihi: 27.12.2019
25'inci yılını geride bırakmaya hazırlanan Turkcell, 2019'da yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen birçok farklı ödül töreninde toplam 144 adet ödül aldı. Bu ödüllerden 76'sı yenilikçi pazarlama uygulamaları, 25'i müşteri memnuniyeti, 24'ü teknoloji, geri kalan 19 ödül ise yapay zeka, veri analitiği gibi farklı konularda elde edilen başarıları için şirkete verildi. Turkcell'den konu ile ilgili yapılan açıklamada sektörün çatı kuruluşu olan GSMA tarafından da ödüllendirilerek, Türkiye'nin adının yurtdışında bir kez daha başarı ile anılmasını sağladıklarına dikkat çekildi. Verilen bilgiye göre Turkcell bu gelişmelerle 2019'da GSMA'da ödül alan tek Türk şirketi oldu.
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2019’da ödül rekoru kırdı
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