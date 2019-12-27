Altın fiyatları son dakika değişimi: Gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Aralık 2019

Serbest piyasalarda haftanın son işlem günü yaşanırken, altın fiyatları son dakika hareketliliği de devam ediyor. Bilindiği, bu değerli sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok sorguladığı konular arasında ilk sıralarda yer ediniyor. Bu bağlamda, altın fiyatları araştırmaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli, yatırım amaçlı yapılıyor. Tam bu noktada da, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana yükseliş içerisindeki alış satış fiyatlarının Aralık sonu itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 27 Aralık 2019 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK

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