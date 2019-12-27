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son dakika değişimi: Gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Aralık 2019

Serbest piyasada yükseliş devam ederken, son dakika değişimleri de milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Bu bağlamda, güncel ve canlı altın fiyatları, piyasanın son işlem gününde de merak ediliyor. Peki, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, şu an kaç TL? Haberimizden, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı bilgisi ile beraber 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz. İşte, 27 Aralık 2019 Cuma bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:03
Altın fiyatları son dakika değişimi: Gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Aralık 2019

Serbest piyasalarda haftanın son işlem günü yaşanırken, son dakika hareketliliği de devam ediyor. Bilindiği, bu değerli sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok sorguladığı konular arasında ilk sıralarda yer ediniyor. Bu bağlamda, altın fiyatları araştırmaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli, yatırım amaçlı yapılıyor. Tam bu noktada da, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana yükseliş içerisindeki alış satış fiyatlarının Aralık sonu itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 27 Aralık 2019 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK

Haberimizin içeriğinden, 27 Aralık 2019 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika değişimi: Gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Aralık 2019
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