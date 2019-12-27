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CEO'su açıkladı! Yerli otomobilin ismi...

Yerli otomobilin ismi ne olacak? Milyonların beklediği sorunun cevabıyla ilgili önemli bir açıklama az önce geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ceo'su Gürcan Karakaş Gebze'deki lansmanda yerli otomobili tanıtıyor. Gürcan Karakaş marka isimlendirmesinin önümüzdeki senelerde yapılacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 16:16
CEO'su açıkladı! Yerli otomobilin ismi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da tanıtım lansmanına katıldığı yerli otomobil hakkında önemli detaylar gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ceo'su Gürcan Karakaş lansmanda yaptığı konuşmada yerli otomobilin ismiyle ilgili "Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız. Dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelini seçtik. 15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesine sahip. Odağımızda özgün teknoloji tasarımları var. Tek şarjla 500 KM'lik menzile sahip." dedi.

Yerli otomobilin tanıtımı tüm heyecanıyla devam ediyor.

Başkan Erdoğan'ın da katıldığı yerli otomobil tanıtımında tarihi kareler!

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Gebze'deki lansmanda yerli otomobili tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Karakaş'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin özlemini giderme amacıyla çıktığımız yolda hayallerimizi bir adım ileriye taşıma üzere otomobilden daha fazlasını yapmak üzere söz verdik, önce kendimize sonra sizlere. Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak izah etmek istiyoruz.

Dünyada otomotiv ile ilgili kurallar değişiyor. Otomobilimiz akıllı bir cihaza dönüşmekte, otomobil yeni bir yaşam alanı olarak kullanılabilmekte.

Artık nesnelerin internetiyle bağlantılı otomobiller, otomobilin kendisinin internetli olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Şehirlerimiz, evlerimiz, fabrikalarımız akıllandıkça otomobillerimiz bir yaşam alanına, her birinin iç içe girdiği bir alana dönüşüyoruz. Bu nedenle biz diyoruz ki, doğru zamanda yola çıktık. Bize soruldu geç kalmadınız mı? Artık eskiden olduğu gibi büyükler değil, çevik olan, yaratıcı olan, işbirlikçi olan ve kullanıcıyı faaliyetlerin merkezine koyan şirketler, organizasyonlar başarılı olabiliyor.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Gebze'deki lansmanda yerli otomobili tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Karakaş'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin özlemini giderme amacıyla çıktığımız yolda hayallerimizi bir adım ileriye taşıma üzere otomobilden daha fazlasını yapmak üzere söz verdik, önce kendimize sonra sizlere. Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak izah etmek istiyoruz.

Dünyada otomotiv ile ilgili kurallar değişiyor. Otomobilimiz akıllı bir cihaza dönüşmekte, otomobil yeni bir yaşam alanı olarak kullanılabilmekte.

Artık nesnelerin internetiyle bağlantılı otomobiller, otomobilin kendisinin internetli olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Şehirlerimiz, evlerimiz, fabrikalarımız akıllandıkça otomobillerimiz bir yaşam alanına, her birinin iç içe girdiği bir alana dönüşüyoruz. Bu nedenle biz diyoruz ki, doğru zamanda yola çıktık. Bize soruldu geç kalmadınız mı? Artık eskiden olduğu gibi büyükler değil, çevik olan, yaratıcı olan, işbirlikçi olan ve kullanıcıyı faaliyetlerin merkezine koyan şirketler, organizasyonlar başarılı olabiliyor.

15 YIL İÇİNDE 5 FARKLI MODELİMİZ OLACAK

Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız. Dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelini seçtik. 15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesine sahip. Odağımızda özgün teknoloji tasarımları var. Tek şarjla 500 kilometre mesafe katedecek

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CEO'su açıkladı! Yerli otomobilin ismi...
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